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Первый частный аппарат для исследования Луны запущен в США

13:30
  • понедельник
  • 08 января 2024

Он должен прилуниться 23 февраля

С мыса Канаверал во Флориде стартовала ракета Vulcan с первым частным аппаратом Peregrine для исследования Луны. 23 февраля аппарат должен прилуниться и начать передавать на Землю информацию о её спутнике.

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На борту Peregrine находятся пять исследовательских инструментов. Они должны обеспечить изучение лунной экзосферы, тепловых свойств и содержания водорода в лунном реголите, магнитных полей и радиационной обстановки.

Также Peregrine доставит на Луну 90 килограммов груза. На его борту находятся капсулы от ритуальной компании Celestis, предлагающей услуги по отправке праха землян в космос, сообщает РИА Новости.

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Аппарат Peregrine на Луне
Аппарат Peregrine на Луне
Аппарат Peregrine на Луне
Аппарат Peregrine на Луне
Аппарат Peregrine на Луне
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