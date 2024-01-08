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Москвичей предупредили о температурных качелях

19:12
  • понедельник
  • 08 января 2024

9 января потеплеет, а в конце недели - снова мороз

9 января в Москву придёт потепление, но надеяться на комфортную погоду не стоит. Жителей мегаполиса ждут снегопады, метели и температурные качели. Возможны резкие колебания в пределах десяти градусов. Метеозависимым нужно особенно внимательно следить за своим самочувствием.

Между тем, предупреждение из-за морозной погоды объявлено в шести центральных регионах России. Аномальные холода будут в Орловской, Курской, Воронежской, а также Смоленской, Липецкой и Рязанской областях. Столбики термометров местами опустятся до минус 30 градусов.

О сюрпризах погоды - Кристина Мамиконян (смотрите видео).

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