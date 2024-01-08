В США нет согласия по финансированию проигрывающей Украины

Деньги есть, но их пока не выделили

На фоне критической для ВСУ ситуации в Киеве с плохо скрываемым нетерпением ждут новостей из США по вопросу военного финансирования. Однако, несмотря на временное решение проблемы шатдауна, заниматься украинской повесткой в Вашингтоне явно не спешат. У американских конгрессменов, в отличие от Байдена - другие приоритеты.

В Белом доме небольшой повод для радости. Джо Байден заявил, что Конгресс всё-таки достиг соглашения о финансировании правительства, а значит, шатдауна не будет. Видимо, на волне этого локального успеха президент США тут же призвал выделить новый пакет помощи Украине. Но с этим все сложнее. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон на вопрос журналистов ответил, что Зеленский очень просил финансирование к февралю. Но будет ли оно одобрено, во всяком случае в нижней палате - большой вопрос.

Пока на мольбы Киева о миллиардах долларов откликнулась Япония. Внесла в фонд НАТО целых 37 миллионов. В йенах это все-таки получается более пяти миллиардов. На эти средства Украине поставят системы по выявлению беспилотников. Европа же в последнее время, как и США по большей части молчит - слишком много своих проблем. Глава МИД Италии Антонио Таяни, например, заявил о необходимости создания собственной европейской армии, если ЕС хоть что-то хочет значить в сегодняшнем мире.

На Украине, тем временем, публично и очень жёстко высказался экс-генпрокурор Юрий Луценко. Назвал цифру потерь ВСУ и заявил, что если её узнает народ, то это снизит число уклонистов.

Необходимо честно сказать: пятьсот тысяч, о которых сейчас сообщают, если поделить на месяцы - это по 30 тысяч в месяц и нужно людям сказать правду. Я уверен - украинцы это заслужили. Они узнают правду и тогда снимутся все дискуссии, нужна ли мобилизация.

Примечательно, что ранее эти цифры уже называли военные эксперты в США. И особо отмечали: средний возраст украинских солдат на фронте уже превышает 45 лет. А там недалеко и до 60-летних рекрутов. Что это будут за бойцы, представить несложно.

Алексей Платонов, «ТВ Центр»

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