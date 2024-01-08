Протест немецких фермеров приобретает изощрённые формы

Перекрыты практически все автобаны ФРГ

Транспортный коллапс в Германии. Протестующие против политики властей фермеры перекрыли ряд автобанов по всей стране. Недовольство людей вызвали планы правительства сэкономить за счёт работников аграрного сектора около миллиарда евро. При том что на спонсирование киевского режима Берлин в этом году зарезервировал сумму в восемь миллиардов и ещё шесть миллиардов предназначено для украинских беженцев.

Кто бы мог заподозрить в немецких фермерах столько экспрессии и фантазии. Прямо в центре Берлина как по линейке выстроилась колонна тракторов. Они сигналят с глубокой ночи. Вывалить горы навоза у Бранденбургских ворот фермеры не решились. Зато на это хватило духа протестующим в Гамбурге и десятках других городов. Акция проходит в каждой немецкой земле.

Тракторами уставлены площади, аэродромы, пристани. Колонны уже который час без остановки курсируют по улицам. Но главное, парализовано движение на многих автомагистралях: фермеры выставили технику у въездов и никого не пускают.

В Германии - бюджетный кризис. Ещё во время пандемии правительство взяло в кредит 60 миллиардов евро. Деньги удалось сэкономить. И власти на них очень рассчитывали. Но Конституционный суд запретил эту сумму тратить. И теперь приходится выкручиваться. Фермерам пообещали сократить субсидии на дизель. А ещё - отменить льготный налог на сельскохозяйственную технику. Это помогло бы ежегодно экономить почти миллиард евро.

Накануне фермеры едва не перевернули паром, на борту которого мирно проводил свой отпуск министр экономики Роберт Хабек. Нападавших власти строго осудили. Немцев это только разгорячило. Сегодня на демонстрации люди в прицепах привезли и запас еды. Протестовать планируют целую неделю. Сколько в результате потеряет экономика Германии - пока даже предполагать страшно. Всё это сейчас очень не вовремя. Сразу в нескольких районах страны - сильнейшее наводнение. Которое тоже ударило по бюджету.

Если правительство Германии не пойдёт фермерам навстречу, как минимум, в ближайшей перспективе немцев ждёт снижение качества продуктов. Фермеры говорят, что экономить придётся на всём. Вслед за экономическим в республике может наступить и политический кризис.

Протестовать в эти дни планируют не только фермеры. Но и грузоперевозчики, рестораторы, рыбаки, железнодорожники. Сразу в нескольких отраслях власти планируют повысить НДС.

Евгения Проскурнова, «ТВ Центр»

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