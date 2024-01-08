Владислав Третьяк поддержал решение президента выдвигаться на выборы в марте 2024 года

Голосование пройдёт 15-17 марта

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поддержал решение Владимира Путина выдвигаться на предстоящих выборах главы государства. Об этом он рассказал в интервью АГН "Москва".

Именно он сделал так, чтобы действительно у нашего государства были цельная, могущественная армия. Общественное мнение сегодня поддерживает его, потому что он является настоящим лидером нашей страны, который ведёт нас к победе.

Третьяк также поблагодарил волонтёров, которые собирают подписи в поддержку Владимира Путина.

Выборы президента состоится 15-17 марта. Инаугурация избранного главы государства пройдёт 7 мая. Владимир Путин принимает участие в выборах как самовыдвиженец.

В Гостином дворе в Москве работает предвыборный штаб Путина. Туда стекаются подписи, собранные в регионах в поддержку президента.

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