В поддержку Путина собрано более 1,3 миллиона подписей

Сейчас их проверяют

Более 1,3 миллиона подписей собрано в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборы президента России. Сегодня волонтёры доставили в центральный штаб в Москве новую партию документов из 13 регионов, в том числе из Башкирии, Чувашии, Татарстана и Пермского края.

Согласно закону, кандидату для выдвижения необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей россиян. И общее количество уже превысило необходимую отметку в четыре раза. Сейчас в штабе идёт обработка бумаг.

Выборы президента России пройдут весной. 17 марта - основной день, но голосовать можно будет уже с 15 марта, напоминает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"