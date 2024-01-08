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В поддержку Путина собрано более 1,3 миллиона подписей

15:06
  • понедельник
  • 08 января 2024

Сейчас их проверяют

Более 1,3 миллиона подписей собрано в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборы президента России. Сегодня волонтёры доставили в центральный штаб в Москве новую партию документов из 13 регионов, в том числе из Башкирии, Чувашии, Татарстана и Пермского края.

В штаб Путина доставили подписи в его поддержку из новых регионов
В штаб Путина доставили из регионов подписи в его поддержку

Согласно закону, кандидату для выдвижения необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей россиян. И общее количество уже превысило необходимую отметку в четыре раза. Сейчас в штабе идёт обработка бумаг.

Выборы президента России пройдут весной. 17 марта - основной день, но голосовать можно будет уже с 15 марта, напоминает "ТВ Центр".

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