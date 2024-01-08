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Россия нанесла удар "Кинжалами" по объектам ВПК Украины

14:44
  • понедельник
  • 08 января 2024

Все цели поражены

Этим утром Вооружённые силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Были задействованы, в том числе гиперзвуковые комплексы "Кинжал", заявили в Минобороны.

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Наши наземные группы отразили девять атак неонацистов на купянском направлении. Ликвидированы более ста киевских радикалов. На границе ДНР скопления боевиков уничтожают расчёты самоходных установок “Акация”. Экипажи за считанные секунды производят серию выстрелов и быстро покидают опасный район. Противник не успевает нанести ответный удар.

Расчёты тяжёлых огнемётных систем “Солнцепёк” ликвидировали крупный опорный пункт ВСУ. Термобарические снаряды пробивают любые укрепления, укрыться от них невозможно, сообщает "ТВ Центр".

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