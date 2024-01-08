Собянин: В Москве растёт число туристов и бизнес-поездок

Столица показывает отличные результаты

Мировой туристический бизнес до сих пор восстанавливается после пандемии коронавируса. Для Москвы допандемийный 2019 год был рекордным по внутреннему турпотоку, напомнил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в 2023 году столица приняла на 22% больше гостей, а число бизнес-поездок в Москву увеличилось на 28%.

Добиться таких хороших результатов помогли работы по улучшению городской инфраструктуры и ориентации на глобальные тренды, написал Собянин.

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