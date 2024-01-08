На Патриаршую ёлку пригласили детей участников спецоперации

Она прошла в Храме Христа Спасителя

В зале церковных соборов Храма Христа Спасителя прошла традиционная Рождественская Патриаршая ёлка. На музыкальный спектакль "Тайна старого зеркала" пригласили детей участников спецоперации, воспитанников интернатов и учащихся воскресных школ.

Перед началом представления патриарх Кирилл лично пообщался с юными гостями, и затем выступил с речью. Предстоятель Русской православной церкви напомнил, что в основе праздника Рождества Христова лежит величайшее событие в истории человечества - Бог пришёл на землю, чтобы осчастливить людей.

Патриарх призвал собравшихся делать добро, потому что именно добро несёт благополучие и делает человека по-настоящему счастливым, сообщает "ТВ Центр".

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