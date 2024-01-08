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4 человека погибли в ДТП с участием 50 машин под Новгородом

17:45
  • понедельник
  • 08 января 2024

Есть пострадавшие

На платной трассе М-11 "Нева" в Новгородской области произошло массовое ДТП с участием около 50 машин. На этот час известно о четырёх погибших и десяти пострадавших.  

Авария произошла на 526-м километре автомагистрали "Москва - Санкт-Петербург". Среди погибших есть ребёнок.

Движение в сторону Москвы перекрыто. Объезд организован на 545-м километре с выездом на трассу М-10 "Россия".

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС и следователи, сообщает ТАСС.

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