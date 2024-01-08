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Пострадавших в массовом ДТП на трассе М-11 эвакуируют вертолётами

18:19
  • понедельник
  • 08 января 2024

В аварии погибли 4 человека

Вертолёты со спасателями вылетели на место ДТП с 50 машинами в Новгородской области, сообщает пресс-служба МЧС региона.

Днём 8 января на автодороге М-11 "Нева" в Новгородской области произошло массовое ДТП с участием около 50 машин. Погибли четыре человека, среди них есть ребёнок. Пострадали 10 человек.

Сейчас движение на трассе в сторону Москвы перекрыто. Объезд организован на 545-м километре с выездом на магистраль "Россия".

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Вертолет на месте ДТП
Последствия массового ДТП
Последствия массового ДТП
Последствия массового ДТП
Последствия массового ДТП
Последствия массового ДТП
Последствия массового ДТП
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