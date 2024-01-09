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Минобороны показало работу артиллеристов группировки войск "Запад"

08:08
  • вторник
  • 09 января 2024

Они наносят удары по позициям ВСУ

Информация о ходе специальной военной операции. Минобороны России опубликовало кадры работы артиллеристов группировки войск "Запад".

Точные удары по позициям ВСУ наносят расчеты самоходных установок "Акация". На купянском направлении уничтожены опорный пункт и техника неонацистов. Для корректировки огня применяют беспилотники, с их же помощью фиксируют поражение целей.

После выполнения боевого задания расчеты оперативно меняют позицию, чтобы не позволить противнику нанести ответные удары.

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