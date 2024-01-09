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Минобороны представило новых героев СВО

08:11
  • вторник
  • 09 января 2024

Бойцы проявили мужество

Новые примеры мужества наших военных, участвующих в СВО. Командир расчёта, гвардии рядовой Роман Ватутин во время боевого дежурства обнаружил ударный беспилотник противника, применил противодронное ружье и, подавив каналы управления, посадил его на землю.

Данные, полученные из карты памяти БПЛА, помогли определить место его запуска. Координаты оперативно были переданы на позицию гаубичной батареи и наши военные открыли огонь. В результате было уничтожено до 10 националистов и два вражеских автомобиля. Также благодаря грамотным и оперативным действиям гвардии рядового Романа Ватутина позиции российских войск не были раскрыты.

В ходе выполнения боевых задач наводчик артиллерийского орудия гвардии рядовой Антон Гуров вместе с сослуживцами попал под обстрел со стороны украинских боевиков. Наши военные мгновенно сориентировались и, используя рельеф местности, скрытно переместились на запасную позицию. Используя беспилотник, Антон определил местоположение противника и поразил орудие ВСУ с первого выстрела, а затем уничтожил ещё три артиллерийских расчёта.

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