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Израиль обвинили в ударе по убежищу "Врачей без границ" в Газе

08:19
  • вторник
  • 09 января 2024

Были ранены несколько человек

Генассамблея ООН сегодня, как ожидается, проведет заседание по ситуации на Ближнем Востоке. США уже наложили вето на российскую поправку к резолюции по сектору Газа, в которой наши дипломаты предлагали упростить доставку гумпомощи мирным жителям.
Жертвами новых ударов Израиля по сектору Газа стали десятки палестинцев

А госсекретарь Энтони Блинкен на этой неделе отправился в турне по странам Ближнего Востока. По данным СМИ, во время визита в Тель-Авив он намерен убедить руководство Израиля в необходимости скорейшего завершения военной кампании и повышения точности ударов, чтобы сократить число погибших мирных людей.

Между тем в организации "Врачи без границ" сообщили об ударе израильской армии по убежищу её сотрудников и членов их семей на юге Газы, в результате которого были ранены четыре человека.

В ЦАХАЛ эту информацию не прокомментировали, но сообщили, что обнаружили в центральной части палестинского анклава большой оружейный склад ХАМАС, в котором, среди прочего, находились компоненты для ракет высокой дальности.

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