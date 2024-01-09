В Крыму за год собрали более 15 тысяч тонн огурцов и томатов

Для предприятий, которые занимаются выращиванием овощей закрытого грунта, есть поддержка

За минувший год в Крыму собрали более 15 тысяч тонн огурцов и томатов, выращенных в закрытом грунте. Чтобы процесс не прерывался даже зимой, на полуострове построили большой аграрный комплекс. Микроклимат, полив и подача питательных веществ там регулируется автоматически. В результате с одного квадратного метра собирают до 80 килограммов овощей.

Обязательная дезинфекция рук и обуви, средства индивидуальной защиты – в теплице карантинные мероприятия. Здесь все абсолютно стерильно, и даже с растениями работают только в резиновых перчатках. Все это делается для того, чтобы не занести из внешнего мира вредителей.

Помещения с рассадой здесь называют "красной зоной" или инкубатором. Тут всегда тепло, светло и безопасно для урожая. Никакой химии, только биологическая защита – насекомые-хищники.

"Это энтомофаг свирскии - он клещ. Мы его расселяем для поедания вредителей, которые находятся на участке. Например, белокрылку он ест, трипса, паутинного клеща. Он биологический, он безвреден для огурца", - рассказала Маргарита Вандышева, обследователь тепличного комплекса.

Это самый большой и технологичный комплекс на полуострове. Овощи здесь выращивают круглый год. В основном, томаты и огурцы. Микроклимат регулируется автоматически. Слишком яркое солнце отсекают, в пасмурные дни работает подсветка. Вместе с поливом рассада получает питательные элементы. Остатки жидкости собираются и после фильтрации используются повторно.

"Растения выращиваются на матах. Питательная смесь подается с помощью капельниц. Растения расставлены с определенным шагом, обеспечивающим максимальную доступность к ним светового излучения", - сообщил Евгений Грунин, генеральный директор тепличного комплекса.

Здесь выращивают голландский сорт Мева. Санкции не мешают. Даже параллельный импорт не требуется. Компании, предоставляющие семена, находятся в России. Урожайность высокая - 80 килограммов с квадратного метра. И это далеко не предел.

"На этих же гибридах наши коллеги получают до 180 килограммов. Но там чуть -чуть уровень досветки другой. У нас уровень досветки 80 ватт, а у них 200 ватт", - пояснил Иван Фомкин, главный агроном тепличного комплекса.

Сейчас овощи в закрытом грунте на полуострове круглогодично выращивают два предприятия. Еще порядка 20 работают сезонно. В ближайшие годы в республике ждут рост количества фермерских хозяйств. Отрасль привлекательна, в том числе за счет субсидий.

"Для предприятий, которые занимаются выращиванием овощей закрытого грунта, есть два вида поддержек: компенсирования части затрат на энергоносители и на подсветку", - отметил Андрей Савчук, министр сельского хозяйства РК.

В 2023 году местные аграрии собрали более 15 тысяч тонн овощей в закрытом грунте. Спрос на томаты, огурцы и перцы высокий. Значительная часть урожая отправится на материк.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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