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В ВСУ пожаловались на проникающие в бункеры российские бомбы

08:12
  • вторник
  • 09 января 2024

Доставляют беспокойство боевикам и дроны

Планирующие авиабомбы ВС России уничтожают украинских военных даже внутри подземных укреплений. Эти боеприпасы, а также дроны наносят большие потери украинской армии, приводит американская газета New York Times жалобы боевиков Нацгвардии Украины.

В ВСУ назвали российские авиабомбы одним из своих главных страхов
NYT: кассетные бомбы ВСУ оказались неэффективны против укреплений России

По словам военных ВСУ, россияне посылают по восемь планирующих бомб в час. Это звучит так, как будто на тебя летит реактивный самолет, будто открылись врата ада, заявил изданию солдат с позывным "Кит". Подчеркивается, что на мощные бомбы жалуются даже солдаты, привыкшие к постоянным артобстрелам.

В зоне СВО российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. Самолеты наносят удары по укреплениям ВСУ, не входя в зону действия украинской ПВО.

Еще одной проблемой в ВСУ назвали российские дроны. Беспилотники превращают снабжение частей на линии фронта во "все более рискованное дело". Боевики отмечают, что из-за дронов ездить на машине крайне опасно, приходится передвигаться пешком.

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