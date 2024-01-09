ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин подвел итоги реставрационных работ в 2023 году

08:50
  • вторник
  • 09 января 2024

Всего за 13 лет отреставрировано более 2,1 тысячи объектов культурного наследия.

Сергей Собянин подвел итоги реставрационных работ в 2023 году в Москве. По его словам, за прошедший год исторический облик вернули 220 памятникам архитектуры разных эпох.

"Среди возрожденных шедевров – прославленный Театр эстрады, любимый несколькими поколениями московских зрителей. Легендарный Дворец пионеров на Воробьевых горах, из которого вышло много талантливых ученых, инженеров, спортсменов, артистов", - написал Собянин на своем персональном сайте.

Среди других отреставрированных объектов: павильон №66 на ВДНХ, посвященный Узбекистану, фасады Нового собора и древние башни Донского монастыря и другие.

Всего за 13 лет в столице отреставрировано более 2,1 тысячи объектов культурного наследия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Набережная
Набережная
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.