Всего за 13 лет отреставрировано более 2,1 тысячи объектов культурного наследия.

Сергей Собянин подвел итоги реставрационных работ в 2023 году в Москве. По его словам, за прошедший год исторический облик вернули 220 памятникам архитектуры разных эпох.

"Среди возрожденных шедевров – прославленный Театр эстрады, любимый несколькими поколениями московских зрителей. Легендарный Дворец пионеров на Воробьевых горах, из которого вышло много талантливых ученых, инженеров, спортсменов, артистов", - написал Собянин на своем персональном сайте.

Среди других отреставрированных объектов: павильон №66 на ВДНХ, посвященный Узбекистану, фасады Нового собора и древние башни Донского монастыря и другие.

Всего за 13 лет в столице отреставрировано более 2,1 тысячи объектов культурного наследия.

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