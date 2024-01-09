Российские "Солнцепеки" уничтожили опорные пункты ВСУ под Купянском

Удар нанесли с расстояния в пять километров

Опорные пункты ВСУ на купянском направлении уничтожены ударом тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" группировки ВС России "Запад". Удар был нанесен с расстояния более чем пять километров, сообщили в российском Минобороны.

В военном ведомстве уточнили: расчет ТОС-1А "Солнцепек" поразил укрепления подразделений механизированной бригады ВСУ. Командир "Солнцепека" с позывным "Черный" напомнил журналистам, что противник заливает свои укрепления бетоном, пытается хоть как-то удержаться на своих позициях. Однако российские термобарические снаряды созданы в том числе и для таких целей - они создают избыточное давление и выжигают все живое.

В Минобороны назвали также цифры потерь ВСУ на купянском направлении. По данным ведомства, за сутки украинская армия потеряла под Купянском более 110 военнослужащих, передает РИА Новости.

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