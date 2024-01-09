Задержан отвечающий за ЖКХ замглавы Подольска

Романа Рязанцева подозревают в превышении должностных полномочий

В подмосковном Подольске задержан заместитель главы города, отвечающий за сферу ЖКХ, Роман Рязанцев. Об этом сообщает Следственный комитет. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Как рассказали в Следственном комитете, Роман Рязанцев подписал акт проверки котельной и выдал паспорт готовности, зная "о необходимости проверки оборудования для отопительного сезона, а также о наличии его дефектов". Это в результате привело к аварии на теплотрассе. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Кроме того, задержан начальник подольской котельной и гендиректор Климовского специализированного патронного завода.

На рабочих местах чиновников проведены обыски. Видео публикует Следственный комитет.

Жители одного из микрорайонов Подольска 4 января остались без тепла и горячей воды. Ситуацию с отоплением в Подмосковье взял на контроль Владимир Путин.

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