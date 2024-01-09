Движение по трассе М-11 восстановлено после массового ДТП

Пострадали 16 человек, четверо погибли

Минтранс Новгородской области сообщил о восстановлении движения по трассе М-11 "Нева" после массового ДТП. По данным регионального ведомства, на 526-м километре скоростной магистрали, где накануне столкнулись 50 автомобилей, завершены все оперативные мероприятия, выполнены работы по очистке и обработке дорожного покрытия.

Жертвами аварии стали четыре человека, в их числе один ребенок. Сообщается также о 16 пострадавших. В новгородской прокуратуре заявили, что причиной ДТП стало ухудшение погодных условий – обильный снегопад.

Днем 8 января на трассе между Москвой и Санкт-Петербургом произошло ДТП. В результате было перекрыто движение в сторону Москвы. Водителям, чтобы объехать огромную пробку, пришлось съезжать с М-11 на трассу М-10, передает ТАСС.

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