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Путин поручил восстановить отопление в Подмосковье

11:37
  • вторник
  • 09 января 2024

Президент заслушал доклад губернатора региона Андрея Воробьева

Обеспечить теплом и электричеством жителей Подмосковья и Херсонской области после произошедших там крупных коммунальных аварий. Соответствующее поручение Владимир Путин дал главе МЧС Александру Куренкову и руководству компании Россети.

Также президент по телефону заслушал доклады губернаторов Андрея Воробьева и Владимира Сальдо о ситуации в регионах, пострадавших от сильных морозов.

Напомним, из-за аномальных холодов в период новогодних праздников вышла из строя котельная в одном из микрорайонов подмосковного Подольска. Без отопления остались более 170 домов.

Резких перепадов температуры не выдержала коммунальная инфраструктура в Херсонской области. Январская непогода стала серьезным испытанием и для автомобилистов.

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