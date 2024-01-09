По некоторым данным, близится женская призывная кампания

Это украинская юмористка Виктория Таран. Разгневанные жены солдат ВСУ потребовали отправить ее на фронт. Тем более, что женская военная форма уже куплена. 50 тысяч комплектов приобрело Минобороны Украины. Глава ведомства Рустем Умеров, кажется, совсем уже не скрывает, что близится женская призывная кампания. Тем более, мужчины бегут. А с появлением нового законопроекта о мобилизации все чаще. Вот кадры из Одессы, где военкомы досматривают общественный транспорт. А Нацбанк Украины готов обсуждать ограничения банковских счетов уклонистов. В Киеве люди уже активно начали снимать деньги с карт и закрывать их.

"Все, кто думает, как ему откосить, убежать в Европу. Вас там не примут. Так, как было в 2022-м, уже не будет. Вас не пустят ни в Венгрию, ни в Словакию, ни в Польшу. Друзья, используйте это время, чтобы получить какую-нибудь военную специальность", - заявил Андрей Коваленко, заместитель руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО.

Этот украинец, чтобы сбежать от мобилизации, даже переплыл реку Тиса и оказался в Румынии. Там его встретили свои же, те, кто сбежал раньше. Не совсем радушный прием оказывают и некогда дорогие друзья поляки. Этот мужчина, когда узнал, что таксист, который его довёз до дома, украинец, начал кричать и требовать его депортации.

Учитывая, что спонсоры Украины не сильно расщедриваются на финансовую помощь, денег стране хватит только до марта, заявляют в Верховной раде. При этом, газета "Нью-Йорк Таймс" пишет, что украинские военные "физически истощены". Солдатам ВСУ приходится жить в подвалах. Все из-за угрозы российских беспилотников, которые вынуждают украинцев просто бросать технику на линии фронта. Министр иностранных дел Польши, диктуя западную мантру о злых русских, заявляет, что пока есть пушечное украинское мясо, лучше помогать с боеприпасами и вооружением. Это дешевле.

Впрочем, это снова игра в одни ворота. Когда дело касается личной выгоды, тапки врозь. На границе между странами уже который месяц в очереди стоят около двух тысяч грузовиков. За время блокады Украина потеряла на экспорте почти 900 миллионов гривен. Глядя на все происходящее, в Верховной Раде делают неутешительные прогнозы развития карьеры украинского палача Зеленского.

"Я считаю, что сейчас Зеленский должен понять для себя, что он уже никогда больше не будет президентом, что это только один срок, который у него сейчас есть. Он должен понять, что политически уже умер, и сейчас должен принимать не такие решения, которые ему будут давать возможность переизбраться на следующих выборах или поддерживать его рейтинги, а те, которые имеют возможность сохранить государство", - заявил Роман Костенко, секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Журнал "Тайм" проанализировав ход боев и пришел к выводу, что в этом году Украина будет фактически разделена на части. Ее территориальные потери могут оказаться постоянными и даже увеличиться.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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