В США разгорелся скандал из-за госпитализации министра обороны

Байден об этом не знал в течение трех дней

Министр обороны США не намерен уходить в отставку из-за своей болезни. Об этом заявили в Пентагоне. Сегодня чиновника перевели из отделения интенсивной терапии. Ранее его госпитализация привела к большому скандалу - о ней долгое время не сообщали Джо Байдену. Как так вышло, сейчас выясняется.

Ни дня без новостей из Белого дома, даже если Джо Байдена там нет. На этот раз ворота резиденции американского президента протаранил крупный внедорожник. Водителя арестовали, причины инцидента выясняют. Доложили ли о происшествии Байдену, не сообщается. Пресс-служба вообще довольно долго тянула с комментарием.

Впрочем, неудивительно, если до главы государства с большой задержкой доносят куда более важные новости. Так, о госпитализации министра обороны - одной из ключевых фигур в правительстве - Байден не знал в течение трех дней. Да и вообще история довольно странная. Сначала сообщалось, что Ллойда Остина госпитализировали 1 января, а затем, что якобы и раньше после некой медицинской процедуры в декабре. Сегодня главу Пентагона выписали под наблюдение врачей. Но осадочек, как говорится, остался. Для республиканцев это лишний повод спросить: что творится в администрации США.

Впрочем, сам Джо Байден усиленно делает вид, что все хорошо. В штате Южная Каролина, куда приехал поправлять свои серьезно пошатнувшиеся позиции среди чернокожего электората, он направился в семейный ресторан "Ганнибал китчен". Говорил о расовом равенстве, но по большей части вроде как шутил. В то время как спецслужбам и полиции на южной границе не до шуток. К США приближается огромная толпа мигрантов.

Причем, в этой толпе по большей части не мексиканцы, а мигранты из Центральной Америки и Карибского бассейна. От мексиканского правительства они требовали транзитных виз - так и не получили. Но тем не менее всеми правдами и неправдами уже больше недели добираются до южной границы США - по меньшей мере 15 тысяч человек.

А в США республиканцы требуют отставки министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса, считая, что именно он проводит куда более мягкую миграционную политику демократов. При Трампе все было намного жестче.

Минувший год уже стал рекордным по числу пытавшихся проникнуть в Соединенные Штаты мигрантов - более 2,5 миллиона. В этом явно не станет меньше. Ну а в целом для американских политиков все эти люди - пешки в большой вашингтонской игре. Республиканская партия требует ужесточения пограничных мер вплоть до возобновления строительства стены. А в обмен - возможное одобрение новых пакетов помощи Украине. И Байдену, если он хочет сохранять свою политику и потенциально кабинет в Белом доме, придется пойти на какие-то уступки.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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