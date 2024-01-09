Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Гора Магламяна

Помощь нужна срочно

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш сюжет о 13-летнем Горе Магламяне. У мальчика редкое генетическое заболевание крови - бета-талассемия, при котором в организме вырабатывается недостаточное количество гемоглобина. Ребёнку срочно нужна трансплантация костного мозга. Чтобы операция прошла успешно, требуется комплекс поддерживающих препаратов, стоимость курса - чуть больше двух с половиной миллионов рублей. Семья собрать такую сумму просто не в силах.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Гора. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее. От этого зависит жизнь ребёнка.

13-летний Гор раньше не представлял своей жизни без футбола. Но врачи категорически запретили тренироваться из-за генетического и очень редкого заболевания крови. Смертельную болезнь выявили 6 лет назад, пытались лечить, но она прогрессирует, не оставляя шансов жить.

"Лекарства назначили и всё. Почти год, больше даже, лекарства пили, но не помогло", - говорит Гарик Магламян, папа Гора.

Семья родом из Армении, но давно обосновалась в России, в Калужской области. Сейчас, когда сыну стало значительно хуже, родители все бросили и переехали в Петербург, чтобы жить рядом с больницей. Ведь состояние Гора очень нестабильно - показатели крови постоянно резко снижаются, действовать в таком случае нужно быстро.

У Гора бета-талассемия. Патология крови, в результате которой гемоглобин находится на критическом уровне. У больного развивается тяжелая анемия, затем - иммунные осложнения, вплоть до летального исхода. Мальчик сейчас живет только благодаря постоянным поддерживающим переливаниям крови.

"К сожалению, за последние полгода они участились, и чем чаще он переливается, тем больше получает железа организм. У него уже больше десяти трансфузий и по результатам обследований есть перегрузка печени железом", - отметила врач-гематолог Екатерина Долгушина.

Из-за болезни и постоянных переливаний донорской крови в организме Гора избыток железа. Оно накапливается во всех внутренних органах, что также опасно для жизни.

Страшная ситуация, когда без переливания Гор может умереть от последствий тяжелой анемии, а слишком частые процедуры грозят отказом перегруженных сердца, печени или почек. Способ вылечиться только один - трансплантация костного мозга.

"Сказали, пересадка - это лечение будет. Другого выхода нет. Просто переливание нельзя постоянно каждый месяц или три недели", - говорит Арменуи Магламян, мама Гора.

Чтобы донорские клетки прижились, Гору нужен целый комплекс редких препаратов - как до операции, так и после. Общая стоимость курса - около 2,5 миллиона рублей. Огромная сумма для обычной семьи. Родители Гора обращаются ко всем неравнодушным с просьбой помочь собрать эту сумму. Иначе ребёнка просто не спасти. Всё лечение сейчас лишь попытка выиграть у болезни немного времени. Но его все меньше. Никто не знает, сколько еще железа выдержат внутренние органы.

Конечно, семье очень помогают родные, друзья. Но этого, увы, недостаточно. Каждый Новый год Гор загадывает одно-единственное желание - выздороветь. Мальчик очень верит, что чудо случится, и помощь придет. И болезнь, мучившая его столько лет, навсегда отступит.

Ещё раз напомним - ждать Гор не может, коварная болезнь быстро прогрессирует. И мальчику очень нужна ваша помощь. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Гора Магламяна, программа 1859

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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