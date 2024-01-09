Наступивший год станет самым жарким за всю историю наблюдений

Пока наиболее жарким месяцем для всего человечества остается июль 2023-го

Рекорд 2023 года, как самого жаркого на земле за всю историю наблюдений, не устоит в наступившем году. Прогнозы экспертов публикует агентство Bloomberg.

Специалисты указывают, что температура в 2024 году будет повышаться под влиянием природного явления Эль-Ниньо. Оно связано с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

Повышается температура на планете также из-за деятельности человека — в частности, сжигание ископаемого топлива, которое приводит к росту объема парниковых газов в атмосфере. По подсчетам ученых, в 2023 году средняя температура на планете была приблизительно на 1,4 градуса Цельсия выше по сравнению с аналогичным показателем в доиндустриальную эпоху. А в этом году она возрастет еще на 1,3-1,6 градуса.

Итоги прошлого года ученые подвели в декабре. По их данным, ноябрь 2023-го стал самым теплым за всю историю наблюдений на Земле. А июль в 2023-м оказался наиболее жарким месяцем для всего человечества.

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