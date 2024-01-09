Монолитные работы на станции "Вавиловская" Троицкой линии метро завершены более чем наполовину

На высоком уровне готовности находятся и земляные работы

На станции "Вавиловская" Троицкой линии метро возведены основные конструкции большей части платформы. Готовность монолитных работ оценивает более чем наполовину, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев. На высоком уровне готовности находятся и земляные работы – разработано порядка 80% от общего объема грунта котлована.

В свою очередь генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, рассказал, что строителям приходится поэтапно перекладывать большое число коммуникаций. Кроме того, из-за плотной городской застройки строители круглосуточно ведут мониторинг состояния соседних домов и сооружений.

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