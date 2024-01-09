В Минобороны Украины признали хищения на миллиарды гривен

Министр пообещал задержания и уголовные дела

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил о первых итогах работы внутреннего аудита ведомства. Как написал Умеров в соцсетях, также обновлена ​​генеральная инспекция министерства.

По словам министра, на Украине стоит ожидать больше новостей о задержаниях и уголовных делах по криминальным схемам в военном ведомстве. Он подчеркнул, что выявлено множество нарушений — за последние четыре месяца более чем на десять миллиардов гривен.

Глава Минобороны Украины утверждает, что на все выявленные случаи следует жесткая реакция, ведомство тесно сотрудничает с правоохранителями и специальными службами. Умеров напомнил, что в декабре СБУ вместе с Минобороны ликвидировали мошенническую схему, связанную с закупкой боеприпасов для ВСУ почти на полтора миллиарда гривен, передает Пятый канал.

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