Жители подмосковного Дмитрова остались без тепла

На теплосети произошла утечка

В подмосковном Дмитрове микрорайон остался без отопления после утечки на теплосети.

Инцидент произошел в микрорайоне Космонавтов. На месте работает аварийная бригада, к поиску утечки подключены сотрудники управляющих компаний.

"Для выполнения работ была приостановлена подача отопления и горячего водоснабжения", - написал в своем telegram-канале глава городского округа Илья Поночевный.

После обнаружения утечки участок трассы будет отсечен и котельную запустят, сказал он.

Ранее на праздниках жители одного из микрорайонов подмосковного Подольска остались без тепла и горячей воды из-за аварии на теплотрассе. Ситуацию с отоплением в Подмосковье взял на контроль президент России Владимир Путин.

По делу задержаны заместитель главы города, отвечающий за сферу ЖКХ, Роман Рязанцев, начальник подольской котельной и гендиректор Климовского специализированного патронного завода.

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