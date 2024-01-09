ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жители подмосковного Дмитрова остались без тепла

10:30
  • вторник
  • 09 января 2024

На теплосети произошла утечка

В подмосковном Дмитрове микрорайон остался без отопления после утечки на теплосети.
Возбуждено уголовное дело из-за аварии в котельной Подольска

Инцидент произошел в микрорайоне Космонавтов. На месте работает аварийная бригада, к поиску утечки подключены сотрудники управляющих компаний.

"Для выполнения работ была приостановлена подача отопления и горячего водоснабжения", - написал в своем telegram-канале глава городского округа Илья Поночевный.

После обнаружения утечки участок трассы будет отсечен и котельную запустят, сказал он.

Ранее на праздниках жители одного из микрорайонов подмосковного Подольска остались без тепла и горячей воды из-за аварии на теплотрассе. Ситуацию с отоплением в Подмосковье взял на контроль президент России Владимир Путин.

По делу задержаны заместитель главы города, отвечающий за сферу ЖКХ, Роман Рязанцев, начальник подольской котельной и гендиректор Климовского специализированного патронного завода.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Обогреватель
Обогреватель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.