В Новгородской области возбудили уголовное дело после массового ДТП

На скоростной трассе столкнулись более 60 машин

Во вторник утром движение по скоростной трассе трассы М-11 "Нева" открыто. Глава СК Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о расследовании уголовного дела по факту массового ДТП в Новгородской области.

Стал ли мороз и обледенение дорожного полотна причиной ДТП, выяснят следователи. На скоростной трассе столкнулись более 60 грузовиков и легковушек.

21 пострадавший. Четверо погибших. Автомобили разбиты всмятку. Водители и пассажиры в шоковом состоянии. Вертолётами Санавиации эвакуируют тех, кому нужна медицинская помощь.

Первый рабочий день нового года для многих магаданцев начался с безуспешных попыток завести автомобиль. В регионе морозы минус 50. Предприниматели, отогревающие двигатели с помощью дизельной пушки, нарасхват.

Экстремальные холода в Магаданскую область принес антициклон из Якутии. Температура воздуха на 10 градусов ниже нормы. В школах - свободное посещение. Повышенной нагрузки не выдерживают сети. В регионе резко выросло число пожаров. На случай вынужденной поездки МЧС выпустило рекомендации:

"Нужно подготавливать автомобили. Ехать не менее двух машин. Чтобы можно было спасти друг друга. Брать с собой тросы, топлива запас. И теплые вещи".

На фоне магаданских холодов погода в южных регионах страны выглядит заурядной. Хотя там в результате сильнейшего снегопада на трассе М-4 "Дон" - массовые ДТП и заторы. Ограничено движение грузовиков. Развернуты передвижные пункты обогрева МЧС.

В центральной России и Поволжье – минус 25 градусов. В Ульяновской области разрешили остаться дома ученикам начальной школы. К 30-градусным морозам готовятся в Татарстане. А в столице - потепление. После недельных холодов - метели и сильный ветер. Однако синоптики не советуют расслабляться. К старому Новому году морозная погода вернётся.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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