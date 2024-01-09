ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Новгородской области возбудили уголовное дело после массового ДТП

11:38
  • вторник
  • 09 января 2024

На скоростной трассе столкнулись более 60 машин

Во вторник утром движение по скоростной трассе трассы М-11 "Нева" открыто. Глава СК Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о расследовании уголовного дела по факту массового ДТП в Новгородской области.

Стал ли мороз и обледенение дорожного полотна причиной ДТП, выяснят следователи. На скоростной трассе столкнулись более 60 грузовиков и легковушек.

21 пострадавший. Четверо погибших. Автомобили разбиты всмятку. Водители и пассажиры в шоковом состоянии. Вертолётами Санавиации эвакуируют тех, кому нужна медицинская помощь. 

Первый рабочий день нового года для многих магаданцев начался с безуспешных попыток завести автомобиль. В регионе морозы минус 50. Предприниматели, отогревающие двигатели с помощью дизельной пушки, нарасхват.

Экстремальные холода в Магаданскую область принес антициклон из Якутии. Температура воздуха на 10 градусов ниже нормы. В школах - свободное посещение. Повышенной нагрузки не выдерживают сети. В регионе резко выросло число пожаров. На случай вынужденной поездки МЧС выпустило рекомендации:

"Нужно подготавливать автомобили. Ехать не менее двух машин. Чтобы можно было спасти друг друга. Брать с собой тросы, топлива запас. И теплые вещи".

На фоне магаданских холодов погода в южных регионах страны выглядит заурядной. Хотя там в результате сильнейшего снегопада на трассе М-4 "Дон" - массовые ДТП и заторы. Ограничено движение грузовиков. Развернуты передвижные пункты обогрева МЧС.

В центральной России и Поволжье – минус 25 градусов. В Ульяновской области разрешили остаться дома ученикам начальной школы. К 30-градусным морозам готовятся в Татарстане. А в столице - потепление. После недельных холодов - метели и сильный ветер. Однако синоптики не советуют расслабляться. К старому Новому году морозная погода вернётся.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Последствия массового ДТП
Последствия массового ДТП
Последствия массового ДТП
Последствия массового ДТП
Последствия массового ДТП
Последствия массового ДТП
Последствия массового ДТП
Последствия массового ДТП
Морозная погода
Морозная погода
Морозная погода в Москве
Морозная погода в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.