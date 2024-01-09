Дроны ВСУ дважды за сутки атаковали Белгородскую область

Три человека ранены

Украинские дроны-камикадзе дважды за минувшие сутки атаковали Белгородскую область. Один населенный пункт ВСУ обстреляли из артиллерийских орудий, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Два беспилотника-камикадзе, по данным Гладкова, были сбиты 8 января над населенными пунктами Журавлевка и Нехотеевка. Оба села расположены на российско-украинской границе. В результате атак никто не пострадал, разрушений нет. Нехотеевка вдобавок подверглась артобстрелу со стороны ВСУ, написал губернатор в Telegram.

Также Гладков сообщил о работе систем ПВО в Белгородском районе, сбиты воздушные цели на подлете к городу. Здесь пострадали трое: женщина получила осколочные ранения спины, двое мужчин были ранены осколками в грудь. Все трое прооперированы, пациенты в реанимации в тяжелом состоянии.

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