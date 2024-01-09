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Американца арестовали в Москве за незаконный оборот наркотиков

11:27
  • вторник
  • 09 января 2024

Гражданина США отправили под арест на 2 месяца

Гражданин США Роберт Вудлэнд Романов арестован в Москве. Американца обвиняют в попытке незаконного оборота наркотиков.

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Меру пресечения избрал Останкинской суд Москвы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление суда, американец останется под стражей до 5 марта.

В суде пояснили, что Романов обвиняется в покушении на незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств. Детали дела пока не раскрываются.

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