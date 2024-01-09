Собянин назвал ключевые проекты в области здравоохранения в 2024 году

В городе вступили в силу предварительные стандарты для безопасности использования ИИ в медицине

Сергей Собянин рассказал о ключевых проектах в области здравоохранения в этом году. Часть из них - пилотные. Так постоянный станут, в том числе программа поддержки клинических исследований медпрепаратов, получение льготных лекарств в коммерческих аптеках и другие.

Кроме того, в Москве продолжится программа по проактивному диспансерному наблюдению москвичей с хронической сердечной недостаточностью, а с 1 января вступили в силу три новых предварительных стандарта для безопасности использования искусственного интеллекта в медицине.

Ранее Сергей Собянин подвел итоги строительства больниц и поликлиник в 2023 году. В рамках национального проекта "Здравоохранение" в столице с сентября 2018 года построено 55 медицинских объектов общей площадью 745,1 тысячи квадратных метров и проведена реконструкция 264 зданий стационаров, поликлиник и других медицинских организаций общей площадью 1,1 миллиона квадратных метров.

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