За первую неделю января заболеваемость коронавирусом снизилась на 56,4%

Выздоровели 40 958 человек

С 1 по 7 января в России госпитализировали 3086 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 9 января, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Выздоровели за неделю 40958 человек, скончались 123 пациента с коронавирусом.

Показатель заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю снизился на 56,4% по сравнению с предыдущей. Число госпитализаций снизилось на 49%.

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