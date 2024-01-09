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Путин предоставил гражданство России боксеру Джонсону

12:00
  • вторник
  • 09 января 2024

Указ опубликован на официальном портале правовой информации

Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому боксеру Кевину Джонсону. О том, что документы переданы на подпись в Кремль, промоутер спортсмена сообщил еще 27 декабря.

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Как сообщалось ранее, американский боксер Кевин Джонсон попросил у Владимира Путина паспорт и гражданство России. Теперь подписанный президентом указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кевин Джонсон — известный профессиональный боксер. 44-летний спортсмен за свою карьеру провел встречи  с такими бойцами, как Тайсон Фьюри, Владимир Кличко и Энди Руис. На профессиональном ринге он провел 60 поединков, в которых одержал 36 побед, потерпел 22 поражения и 2 боя завершил вничью, передает ТАСС.

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