Выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года

Дмитрий Губерниев поддержал решение Владимира Путина выдвигаться на выборы в марте 2024 года. Он отметил вклад действующего президента в развитие спорта в стране. По мнению журналиста, "мощнейшие и и позитивные изменения" последних лет были бы невозможны без любви Путина к спорту.

"Сейчас спорт – это мощнейшая национальная философия, это краеугольный камень здоровья нации", – сказал Губерниев.

Выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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