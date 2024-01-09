ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Губерниев поддержал решение Путина выдвинуть свою кандидатуру на выборы

12:21
  • вторник
  • 09 января 2024

Выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года

Дмитрий Губерниев поддержал решение Владимира Путина выдвигаться на выборы в марте 2024 года. Он отметил вклад действующего президента в развитие спорта в стране. По мнению журналиста, "мощнейшие и и позитивные изменения" последних лет были бы невозможны без любви Путина к спорту.

"Сейчас спорт – это мощнейшая национальная философия, это краеугольный камень здоровья нации", – сказал Губерниев.

Выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.