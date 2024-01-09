Московские энергетики справились с аномальными морозами

Локальные нарушения электроснабжения были оперативно устранены

Аномальные морозы, которые установились в центральных областях страны, стали серьёзным испытанием для ресурсоснабжающих организаций. Особой нагрузке в период холодов подвержена энергоинфраструктура. А существенное превышение потребителями заявленного уровня мощности зачастую приводит к нештатным ситуациям.

Когда все отдыхают, специалисты компании "Россети Московский регион" на своих рабочих местах. Нагрузка на электрооборудование колоссальная. А тут еще и аномальные морозы. Благодаря заблаговременной подготовке электрооборудования и техники к прохождению сильных холодов компания обеспечила надежное функционирование электросетевого комплекса в Московском регионе.

В круглосуточном режиме бесперебойное электроснабжение обеспечивали более 1000 специалистов, 360 единиц техники, 144 передвижные электростанции. Локальные нарушения электроснабжения были зафиксированы в городских округах Чехов и Солнечногорск в Подмосковье.

"Работаем 24 часа в сутки. Стараемся выполнять аварийно-восстановительные работы за 2 часа", - отметил Евгений Москвин, мастер мобильной бригады Солнечногорского РЭС.

Нагрузки у энергетиков - на пределе возможностей. Сегодня электроснабжение полностью восстановлено. Остаются работы по переключению оборудования с целью его разгрузки. Поэтому кратковременные перерывы в подаче электричества все еще могут быть.

"У нас поселок огромный. Статус ДНТ, но практически все жители живут на ПМЖ. У нас больше тысячи домов. Честно, вот такое отношение оно стоит дорогого. Спасибо большое и сотрудникам "Россетей". Спасибо бригадам, ребятам, которые дежурят на этом морозе", - говорит Олеся Гончарова, председатель ДНТ "Соколиная гора".

Одна из причин выхода оборудования из строя - чрезмерная нагрузка. Морозы просто осложнили ситуацию. Сегодня погода нормализовалась – за окном стало значительно теплее. Но уже через неделю снова синоптики обещают морозы. Поэтому энергетики убедительно просят соблюдать потребление мощности в объеме, установленном договором на технологическое присоединение.

Несмотря на локальные сбои, в целом энергетикам удалось достойно справиться со всеми сюрпризами погоды, которых не было в регионе 74 года.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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