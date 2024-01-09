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В Гостином дворе прошла Рождественская ёлка "Сила в правде и единстве"

14:54
  • вторник
  • 09 января 2024

На неё пригласили детей мобилизованных

Узнать о традициях празднования Рождества и принять участие в русских народных забавах. Рождественская ёлка под названием "Сила в правде и единстве" прошла сегодня в Гостином дворе.

На неё пригласили детей военных, силовиков и мобилизованных. Каждый мог выбрать развлечение на свой вкус. Кукольный театр, игры, аттракционы, мастер-классы по танцам, хороводам и вокалу. За участие в квесте - отдельный подарок. А ещё организаторы подготовили традиционное угощение: пряники, пироги, кренделя и сладости. Проект получил финансовую поддержку Фонда президентских грантов.

"Праздник Рождества Христова - это один из самых удивительных и радостных праздников. Уже более 10 лет мы дарим эту радость нашим детям на благотворительной Рождественской ёлке здесь, в Москве. И надеемся, что эта традиция будет и дальше продолжаться", - отметил протоиерей Андрей Речицкий, настоятель храма Пророка Божия Илии на Новгородском подворье города Москвы.

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