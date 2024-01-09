Собянин открыл третье по счету электродепо для поездов БКЛ метро

Электродепо предназначено для поездов Большой кольцевой линии

Одно из крупнейших в московском метро! Сегодня открыто новое электродепо "Аминьевское". Для обслуживания поездов Большой кольцевой линии. Составы здесь будут ремонтировать, мыть и даже дезинфицировать. Комфортные условия созданы и для персонала. В запуске депо принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

Депо - настоящий дом для электропоездов метрополитена. Сюда после смены возвращаются составы. Для отстоя, дезинфекции, профилактического осмотра и, при необходимости, для ремонта. Электродепо "Аминьевское" предназначено для поездов Большой кольцевой линии - современных составов. А значит и обслуживание, которое требуется технике, здесь соответствующее.

Чтобы работникам было удобно добираться, депо расположено в пешей доступности от остановок общественного транспорта. Бывшая промзона, на которой когда-то находился завод ЖБИ, превратилась в технологичное пространство с почти шестью десятками построек. Однако при проектировании был ряд сложностей.

"Сложность конкретно этого проекта была свести соединительные ветки с Давыдково и с Аминьевским депо в части рельефа. Из-за этого пришлось построить подпорную стену вдоль Верейской и Дорохова", - пояснил Андрей Ташкаев, директор программы проектов депо компании-подрядчика.

На территории чуть меньше 16 гектаров есть лабораторно-испытательный комплекс. Его основной функционал - обеспечивать проверку существующих конструкций метрополитена, определять необходимость ремонта. Есть мотодепо, рельсосварочная станция, мойка составов. Впервые депо метрополитена оснастили установками для автоматической дезинфекции и стерилизации салонов поездов. Это облегчит борьбу с микробами, бактериями, запахами и вирусами.

"В ночь будет заходить больше 20 составов. Восьмивагонных. Мы сможем им провести обслуживание. Всего в год - совместно с сервисной компанией - мы можем проводить обслуживание и ремонт различных объемов до 280 вагонов", - сообщил Станислав Клещерёв, замначальника депо по безопасности движения поездов.

Открытие нового депо - событие, которое касается всех пассажиров метрополитена. Ведь благодаря этому удастся сократить интервалы на БКЛ. Поезда будут ходить чаще. А значит, сократится время в пути. В ближайшем будущем работа нового депо позволит увеличить парность поездов до 36. Вместо 27. БКЛ - крупнейшее в мире метрокольцо. Поздравить коллектив с открытием приехал мэр Москвы.

"Большая кольцевая линия Московского метрополитена в будние дни перевозит 1 млн 250 тысяч, и количество пассажиров на этой самой большой кольцевой линии метро постоянно увеличивается. Чтобы обеспечить такой объем пассажиров, нужны десятки и десятки поездов, которые должны строго по времени, строго по расписанию выходить на линию для обслуживания пассажиров. Чтобы обеспечить всю эту махину, нужно строить депо. На БКЛ это уже третье депо. Одно из самых крупнейших и современных в Москве", - отметил Собянин.

За последние 13 лет в рамках программы развития московской подземки были построены и реконструированы 12 электродепо. Электродепо "Аминьевское" стало седьмым по счёту, построенным с нуля. В этом году в планах - депо на Замоскворецкой и Сокольнической линиях метро.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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