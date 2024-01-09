Сняты ограничения движения на Калужско-Рижской линии метро

Там проводились работы по прокладке новой теплосети

Во вторник утром в полном объеме заработала Калужско-Рижская линия метро. С 3 января поезда не ходили там на участке "Новые Черемушки" - "Октябрьская". Связано это было с прокладкой новой теплосети. Работы были выполнены в срок.

Все эти дни между закрытыми станциями курсировали бесплатные автобусы "КМ". Для их беспрепятственного движения были организованы выделенные полосы. На станциях метро и возле них разместили 450 элементов временной навигации.

За движением следили несколько экипажей дорожного патруля ЦОДД. Пассажирам помогали сотрудники ЦОМП, которые подсказывали, как добраться до нужного места. Возле "Новых Черёмушек" и "Октябрьской" бесплатно угощали пассажиров горячим чаем, шоколадом и печеньем.

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