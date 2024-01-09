ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сняты ограничения движения на Калужско-Рижской линии метро

15:01
  • вторник
  • 09 января 2024

Там проводились работы по прокладке новой теплосети

Во вторник утром в полном объеме заработала Калужско-Рижская линия метро. С 3 января поезда не ходили там на участке "Новые Черемушки" - "Октябрьская". Связано это было с прокладкой новой теплосети. Работы были выполнены в срок.

Все эти дни между закрытыми станциями курсировали бесплатные автобусы "КМ". Для их беспрепятственного движения были организованы выделенные полосы. На станциях метро и возле них разместили 450 элементов временной навигации.

За движением следили несколько экипажей дорожного патруля ЦОДД. Пассажирам помогали сотрудники ЦОМП, которые подсказывали, как добраться до нужного места. Возле "Новых Черёмушек" и "Октябрьской" бесплатно угощали пассажиров горячим чаем, шоколадом и печеньем.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Пассажиры на Калужско-Рижской линии метро
Пассажиры на Калужско-Рижской линии метро
Пассажиры метро
Пассажиры метро
Пассажиры в метро
Пассажиры в метро
Вестибюль станции метро Октябрьская
Вестибюль станции метро Октябрьская
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.