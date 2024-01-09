В подмосковном Климовске без отопления остаются 90 домов

Работы продолжаются

Владимир Путин взял на контроль ситуацию с отоплением в подмосковном Климовске, где 4 января произошла масштабная коммунальная авария. Ремонтные работы начались сразу. Но частная котельная и трубы были в таком состоянии, что восстановить подачу горячей воды оказалось не так просто. До сих пор без отопления остаются 90 домов.

Вместо праздничных мероприятий - визит сотрудников Следственного комитета. А еще наручники и уголовные дела. Из-за коммунальной аварии, которая произошла в первые дни нового года, без теплоснабжения осталось больше 170 домов. Накануне сотрудники полиции задержали ответственных должностных лиц.

Причина - аварийное состояние котельной. По предварительным данным, в ночь на 4 января там отключилось электричество, потом произошел скачок давления, да такой, что многим местным жителям пришлось сменить домашние тапочки на резиновые сапоги.

Потоки горячей воды местные жители наблюдали недолго. Как только вся вода из труб вышла, тепло дома покинуло. В квартирах в лучшем случае температура поднималась до 15 градусов, а у некоторых даже достигала отрицательных значений.

Чтобы не замерзнуть, пришлось включать обогреватели на полную мощность, а окна закрывать одеялами. Но подобная мера оказалась лишь временной, из-за слишком большой нагрузки энергосети начались перебои и с электричеством. Этого можно было избежать, если бы за котельной следили добросовестно и не частное лицо, а государственные структуры.

Аварийные бригады работают в круглосуточном режиме. Все силы брошены на восстановления отопления в домах и устранения повреждений. Половину зданий уже подключили к теплоснабжению. В ближайшее время котельная завода перейдет в управление местных властей.

До подачи отопления жителям Климовска предложили разместится в оздоровительном лагере в Наро-Фоминске. Также власти обещали сделать перерасчет оплаты за тепло и энергоснабжение.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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