В Москве полицейские задержали лже-ремонтников

Ведется следствие

В Москве полицейские задержали лже-мастеров, которые предлагали услуги по ремонту электроники. Работали они исключительно по предоплате. Вот только получив деньги, о своих обязанностях сразу забывали. В лучшем случае, бытовую технику возвращали в прежнем неисправном виде.

В сервисном центре по ремонту техники на юго-западе Москвы сотрудники разработали незамысловатую схему обмана клиентов и выманили деньги более чем у 200 человек. Люди обращались за помощью, но вместо исправления поломок получали лишь пустые обещания и теряли свои деньги. Оговоренные сроки ремонта трансформировались в месяцы ожидания. Жертвы мошенничества теряли терпение и атаковали сотрудников центра гневными сообщениями, но все тщетно, разъяренных клиентов попросту игнорировали или отвечали очень кратко: "еще в работе".

Невероятно, но даже после долгого ожидания клиенты получали свою технику в неисправном состоянии. Ремонт, за который люди внесли предоплату, попросту не проводили и оставляли технику в первозданном виде.

При этом ни мастера, ни владелец центра вину, естественно, не признают и при допросе отвечают, что не знают, за что их задержали. Однако уголовное дело о мошенничестве уже заведено.

"Следователем УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержанным предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 159 УК РФ. Один из них заключен под стражу. В отношении другого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При обыске в помещении центра правоохранительные органы изъяли банковские карты, списки клиентов и саму технику. Теперь ушлым сотрудникам может грозить до 10 лет лишения свободы.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

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