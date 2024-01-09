Московские спасатели вызволили кота из вентиляции

Его нашли благодаря другому коту

Одним - праздники, другим - будни. Новогодняя неделя у московских спасателей выдалась горячей, несмотря на морозы.

Этого бедолагу нашли только благодаря другому коту - тот сидел у вентиляции на Онежской улице и жалобно мяукал, не в силах помочь другу. Спасатели спустились вниз, однако испуганный зверь наотрез отказался идти к ним на руки. Пришлось ставить специальную сетку и ждать. Через три часа кот сдался перед напором любопытства - прошёл за стальные прутья, дверца захлопнулось. И животное без труда вытащили на волю, где тут же передали местной жительнице.

А накануне на станции Митьково тоже почти три часа вытаскивали из каменной западни пса по кличке Батон. Он, испугавшись звука петард, забился в заброшенный коллектор и застрял под бетонной плитой.

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