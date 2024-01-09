Песков рассказал, почему Путин вмешался в ситуацию с отоплением

Систему ЖКХ продолжат обновлять

В Кремле объяснили вмешательство президента России Владимира Путина в ситуацию с отоплением.

Вмешательство потребовалось по ряду причин, заявил во вторник, 9 января, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В частности, в ряде регионов страны из-за аномальных морозов сложилась неординарная ситуация.

Как оказалось, предпринятых местными властями усилий было недостаточно, в том числе из-за состояния систем ЖКХ. Программа по их обновлению будет продолжена, подчеркнули в Кремле.

"За 10-15 лет обновить все трубы невозможно, поэтому программы растянуты по времени. Речь шла о докладах президенту и координации работы со стороны главы государства", - отметил Песков.

За прошедшие дни перебои с теплоснабжением и электричеством произошли в Херсонской и Московской областях. Путин заслушал доклады главы Херсонской области Владимира Сальдо и губернатора Московской области Андрея Воробьева и дал необходимые поручения.

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