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Песков: ВС России прилагают усилия, чтобы снизить опасность обстрелов ВСУ

12:45
  • вторник
  • 09 января 2024

Цель СВО – полностью избавиться от этой угрозы

Российские войска будут делать все, чтобы свести к минимуму опасность обстрелов со стороны ВСУ населенных пунктов на территории России. Впоследствии эта угроза должна быть полностью ликвидирована, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Отвечая на вопрос об обстреле Белгорода, представитель Кремля подчеркнул, что специальная военная операция на Украине продолжается. И ликвидация угрозы обстрелов российских городов – одна из целей СВО, передает РИА Новости.

30 декабря украинские военные обстреляли центр Белгорода. В результате удара ВСУ погибли 25 человек, в том числе пятеро детей. Пострадали 109 человек. По данным Минобороны, за 2 января ВСУ выпустили по Белгороду две ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" и 24 ракеты РСЗО "Ольха". Все снаряды сбиты российскими средствами ПВО. 8 января ПВО сбила 10 украинских реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampir.

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