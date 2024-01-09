Песков: ВС России прилагают усилия, чтобы снизить опасность обстрелов ВСУ

Цель СВО – полностью избавиться от этой угрозы

Российские войска будут делать все, чтобы свести к минимуму опасность обстрелов со стороны ВСУ населенных пунктов на территории России. Впоследствии эта угроза должна быть полностью ликвидирована, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос об обстреле Белгорода, представитель Кремля подчеркнул, что специальная военная операция на Украине продолжается. И ликвидация угрозы обстрелов российских городов – одна из целей СВО, передает РИА Новости.

30 декабря украинские военные обстреляли центр Белгорода. В результате удара ВСУ погибли 25 человек, в том числе пятеро детей. Пострадали 109 человек. По данным Минобороны, за 2 января ВСУ выпустили по Белгороду две ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" и 24 ракеты РСЗО "Ольха". Все снаряды сбиты российскими средствами ПВО. 8 января ПВО сбила 10 украинских реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampir.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"