Конфликт завершится в 2025 году

Украина по итогам конфликта с Россией потеряет выход к морю, к апрелю Вооруженные силы России возьмут Харьков и Одессу.

Такое мнение выразил французский политолог Брюно Тетре в статье для Le Point. По его словам, весной российская армия прорвет украинское сопротивление на юго-востоке и северо-востоке. Страны Запада все реже и реже будут оказывать Украине поддержку из-за провального контрнаступления.

Конфликт, по словам Тетре, закончится в октябре 2025 года. Между Киевом и Москвой будет подписано перемирие.

"Измученная более чем трехлетним конфликтом Украина решила, что ее выживание зависит от компромисса", - спрогнозировал автор (цитата по РИА Новости).

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это вторжением и актом агрессии и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе наступательное.

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