Путин обсудил с главой Росприроднадзора ликвидацию около 300 свалок

В планах рекультивация ещё трех тысяч полигонов ТБО

Реализацию национального проекта "Экология" Владимир Путин обсудил сегодня во время рабочей встречи с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой.

По ее словам, в российских регионах ликвидируют порядка 300 свалок с последующим озеленением территорий. В планах рекультивация ещё трех тысяч полигонов твердых бытовых отходов.

Особое внимание президент уделил защите водных ресурсов. Светлана Радионова рассказала, что делается для очистки рек и морских акваторий.

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