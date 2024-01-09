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Путин обсудил с главой Росприроднадзора ликвидацию около 300 свалок

14:37
  • вторник
  • 09 января 2024

В планах рекультивация ещё трех тысяч полигонов ТБО

Реализацию национального проекта "Экология" Владимир Путин обсудил сегодня во время рабочей встречи с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой.

По ее словам, в российских регионах ликвидируют порядка 300 свалок с последующим озеленением территорий. В планах рекультивация ещё трех тысяч полигонов твердых бытовых отходов.

Особое внимание президент уделил защите водных ресурсов. Светлана Радионова рассказала, что делается для очистки рек и морских акваторий.

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Владимир Путин и Светлана Радионова
Владимир Путин и Светлана Радионова
Владимир Путин и Светлана Радионова
Владимир Путин и Светлана Радионова
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