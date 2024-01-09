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Появилось видео ДТП с участием поэта Льва Рубинштейна

13:22
  • вторник
  • 09 января 2024

Состояние поэта оценивается как крайне тяжелое

Департамент транспорта Москвы опубликовал видео аварии с участием 76-летнего поэта Льва Рубинштейна. ДТП произошло 8 января на улице Образцова в районе дома №9.

На записи видно, что Рубинштейн переходил дорогу по нерегулируемому переходу, когда на него на полной скорости наехал легковой автомобиль. От удара поэта отбросило в сторону. Его госпитализировали в НИИ им. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщили в Дептрансе, за последний год за собственником автомобиля числится 19 эпизодов нарушений правил дорожного движения.

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Лев Рубинштейн
Лев Рубинштейн
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