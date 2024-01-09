Движение по МСД затруднено

Несколько автомобилей столкнулись на Московском скоростном диаметре. Департамент транспорта Москвы предупреждает, что движение на МСД в районе Лосиноостровской улицы из-за аварии затруднено.

Как сообщил дептранс в Telegram-канале, ДТП произошло в районе дома 19, строения 1 по Лосиноостровской улице. На месте аварии с участием нескольких машин работают оперативные службы города.

По данным ведомства, на МСД занято 2 полосы из 3 в направлении Ярославского шоссе. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

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