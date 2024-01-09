ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Несколько автомобилей столкнулись на Московском скоростном диаметре

13:36
  • вторник
  • 09 января 2024

Движение по МСД затруднено

Несколько автомобилей столкнулись на Московском скоростном диаметре. Департамент транспорта Москвы предупреждает, что движение на МСД в районе Лосиноостровской улицы из-за аварии затруднено.

Появилось видео ДТП с участием поэта Льва Рубинштейна
В Новгородской области возбудили уголовное дело после массового ДТП

Как сообщил дептранс в Telegram-канале, ДТП произошло в районе дома 19, строения 1 по Лосиноостровской улице. На месте аварии с участием нескольких машин работают оперативные службы города.

По данным ведомства, на МСД занято 2 полосы из 3 в направлении Ярославского шоссе. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудники ДПС на месте ДТП
Сотрудники ДПС на месте ДТП
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.