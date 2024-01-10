Гороскоп на сегодня, 10 января, для всех знаков зодиака

День романтики

Овны

Звезды решили долго не раскачиваться и активизировать ваш денежный сектор гороскопа. Можно думать о повышении зарплаты, искать подработку, рекламировать свои услуги.

Тельцы

И Юпитер, и Уран в вашем знаке сегодня - главные в космическом оркестре. Занимайтесь самыми важными делами, переговорами, ищите решения сложных задач.

Близнецы

Хоть вы и соскучились по коллегам, друзьям-подружкам, ограничьте общение, чтобы услышать свои мысли. Как интуиция пробьется к вам, если вы все время говорите?

Раки

В этот необычный день вы можете через своих друзей познакомиться с кем-то интересным. Кажется, День святого Валентина в этом году вы точно не проведете в одиночестве!

Львы

Личный бизнес и карьера - сферы, в которых вы будете невероятно удачливы. Следите за событиями, не упускайте возможности, которые подкинут вам Солнце и Уран.

Девы

Вам остро необходима учеба: жизнь не стоит на месте, а знаний много не бывает. Сегодня вы можете найти информацию о том, где именно вам стоит получить знания.

Весы

Удачный день для отправки документов, обращений в налоговую или МФЦ. Будьте внимательны, а звезды сделают так, чтобы вы оказались в нужное время в нужном месте.

Скорпионы

Романтики день! Представителям этого знака сегодня будет не до работы и учебы. Вы с кем-то познакомитесь или будете флиртовать, проведете приятный вечер с любимым человеком.

Стрельцы

Пора возвращаться в хорошую спортивную форму! Если вы еще не втянулись в тренировки, то именно сегодня можно сделать серьезный шаг навстречу своим будущим победам.

Козероги

Ваше Солнце закрутило роман с Ураном - такое бывает раз в год, и это особенный день. Творческие озарения, романтические знакомства, удачные покупки - это все про вас.

Водолеи

Выделите время и силы на работу со своей интуицией. Запомните свой сон, а еще лучше запишите его, чтобы потом провести анализ событий. Все пригодится!

Рыбы

Один в поле не воин, даже если рожден под вашим знаком: спрашивайте мнение других, сравнивайте со своим. Также прислушивайтесь к идеям, которые подкидывают друзья.

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