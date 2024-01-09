По всей России продолжается сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина

Сегодня в избирательный штаб привезли документы еще из 19 регионов

Удостоверение, врученное Николаю Харитонову, означает, что теперь он - официально кандидат в президенты России. Политика выдвинула КПРФ, и на выборы депутат Госдумы идет, опираясь на поддержку партии и ориентируясь на ее программу.

"Мы свою программу постараемся донести до каждого избирателя. Россия как никогда крепка, неделима и движется к победе. К победе на всех фронтах", - отметил Харитонов.

Заседание Центризбиркома прошло в зале, который впервые открылся после ремонта. Николай Харитонов увидел в этом хороший знак. И выразил надежду, что президентская кампания послужит консолидации общества, а победитель учтет программы всех кандидатов. Но кто им станет - решает избиратель.

"Все будет доведено до наших граждан. И программы, и все о кандидатах. Для этого у нас и все сервисы цифровые работают. Максимально, дом к дому пойдут наши члены комиссии. Расскажут, какие права, возможности есть у наших избирателей. Чтобы они могли прочитать все что нужно и сделать свой выбор осознанно. Вот это мы гарантируем и обещаем", - указала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Николай Харитонов стал третьим зарегистрированным кандидатом на выборах президента России. До этого ЦИК зарегистрировал кандидатуры лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова.

Начала работу Общественная приемная Владимира Путина, куда может лично прийти любой желающий - чтобы задать вопрос или внести свои предложения. Общение с избирателями - одна из важнейших работ избирательного штаба. Это особо отметил его сопредседатель, народный артист Владимир Машков, который еще в новогодние праздники вручил удостоверения доверенным лицам президента.

"Выборы - это прежде всего общение. Общение кандидата с избирателями. А наш кандидат - действующий президент Российской Федерации, который лично много передвигается по стране, по регионам, общается с людьми. И в этом плотном и интенсивном графике, конечно, невозможно со всеми встретиться. Поэтому и существуют доверенные лица, которым делегирована такая важная миссия - вести прямой диалог с гражданами нашей страны от имени нашего кандидата", - сказал Машков.

Начал работу и колл-центр штаба Путина, где круглосуточно принимают звонки от избирателей. В нем работают волонтеры Общероссийского народного фронта из разных регионов страны.

"Для нас это уникальный опыт поработать в масштабах всей страны и быть ей полезными. Большинство звонков сейчас у нас поступают по вопросам сбора подписей в поддержку нашего кандидата. Также очень много звонков именно со словами поддержки", - рассказала Валерия Лысаченко, координатор молодежного крыла Народного фронта в Воронежской области.

Владимир Путин баллотируется на новый президентский срок в порядке самовыдвижения, и для регистрации в качестве кандидата ему нужно предоставить в Центризбирком не менее 300 тысяч подписей. По данным предвыборного штаба Путина, уже собрано более 1 миллиона 300 тысяч по всей стране. И этот процесс будет продолжен до конца января. Выборы главы государства пройдут 15, 16 и 17 марта.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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